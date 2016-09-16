'İmanın gücünden' etkilendi Müslümanlığı seçti

İngiltere'de yaşayan ve bir Türk genciyle evlenen Polonyalı Hristiyan Chytra, FETÖ'nün darbe girişimini engellemek için Türk insanının tankların önüne yatmasından ve katıldığı şehit cenazesinde gördüklerinden de etkilenerek İslamiyet'i seçti.

İngiltere'de yaşayan ve bir Türk gençle evlenmeye karar veren Polonya asıllı Hristiyan Magdalena Chytra, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemek için Türk insanının tankların önüne yatmasından ve Kastamonu'da katıldığı şehit cenazesinde gördüklerinden de etkilenerek İslamiyet'i seçti.

Londra'da bir temizlik şirketinde denetmen olarak çalışan 32 yaşındaki Magdalena Chytra, yaklaşık 1 yıl önce burada Türk vatandaşı Emre Oğuz ile tanıştı.

Arkadaşlıkları ilerleyen Chytra ve Oğuz, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşananları televizyondan birlikte izledi. Darbeye direnenlerden etkilenen Chytra İslamiyet'e ilgi duymaya başladı.

CHYTRA MÜSLÜMAN OLDU VE MELDA ADINI ALDI

Evlilik kararı alan Chytra ile Oğuz, düğün için Kastamonu'nun Abana ilçesine geldi. Chytra ve Oğuz, burada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Ömer Şenel'in cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreninde de gördüklerinden etkilenen Chytra, Oğuz'a Müslüman olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Abana Müftülüğüne başvuran Chytra, dini vecibeleri yerine getirerek Müslüman oldu ve "Melda" adını aldı.

Chytra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her zaman mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmasının kendisini son derece etkilediğini söyledi.

"BURADA İNSANLAR VATANI İÇİN TANKLARIN ÖNÜNE YATTI"

Müslüman insanların yüreğinde temiz ve güzel duygular barındığını dile getiren Chytra, "Emre ile tanıştıktan sonra Türkiye'yi ve insanlarını daha iyi tanımaya başladım. Türkiye'nin mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olması, kimseyi dışlamaması, herkese eşit yaklaşması, İslamiyet'in de bunu emretmesi beni çok etkiledi. Burada insanlar vatanı için tankların önüne yattı, silahların üzerine koştu. Tüm bunların sadece iman gücüyle olduğunu gördüm ve Müslüman oldum." ifadelerini kullandı.