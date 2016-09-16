İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturmasına yayın yasağı

RTÜK, İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli ifadeleriyle gizli tanık beyanlarının yayınlanmasına yasak getirildiğini duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, şüpheli ifadeleri ve gizli tanık beyanlarına ilişkin yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmaya yönelik talebi ile İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, soruşturmanın daha sağlıklı ve gizlilik içinde yürütülmesi, beyanına başvurulacak gizli tanıkların kimliklerinin saklı kalması ve delillerin karartılmasının önüne geçilmesi amacıyla, ne şekilde elde edilmiş olursa olsun, şüpheli ifadeleri ve gizli tanık beyanlarının yayınlanmasına, soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel basın, sosyal medya ile internette faaliyet gösteren medyada bu konuda haber ve röportajlara yer verilmesine yasak getirildiği kaydedildi.

Mahkeme kararında yer verilen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun 2016/34441 soruşturma sayılı yazısında, FETÖ/PDY terör örgütü yöneticisi olmak, terör örgütü üyesi olmak, örgütün faaliyetleri kapsamında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, iftira, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, suç delillerini yok etmek, gizleme veya değiştirme ve suç uydurma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; son zamanlarda bazı basın kuruluşlarında, soruşturmada yer alan gizli belgelerin ve tanık beyanlarının ifşa edildiği haberlere rastlandığına dikkat çekildi.