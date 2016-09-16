Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Yankıpınar köyü mevkiinde PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 52 yaşındaki eski korucu Mikail Gülderen için tören düzenlendi.

Törene; AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Kağızman Kaymakamı Musa Üçgül, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. 4 çocuk babası olan eski korucu için kılınan cenaze namazı aynı zamanda dün akşam Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şehit düşen 10 güvenlik görevlisi için de kılındı. Kağızman Müftüsü Yakup Belen tarından kılınan cenaze namazının ardından okunan dualar ve tekbirler ile şehit korucu Mikail Gülderen merkez kabristanına defnedildi.



Olay

Dün akşam saatlerinde Kağızman ilçesine bağlı Yankıpınar köyü mevkiinde PKK tarafından öldürülen 52 yaşındaki eski korucu Mikail Gülderen'in cesedi, bomba tuzaklanmış halde bulunmuştu.