PYD'nin astığı ABD bayrağı ne anlama geliyor?

Dün öğleden sonra ajanslara düşen fotoğraflarla Tel Abyad'a ABD bayrakları asıldığını gördük. PKK'nın Suriye kolu PYD'nin kontrolünde olan Tel Abyad'ın birçok çatısına ABD bayrakları asıldı. Herkes bunun ne anlama geldiğini merak ederken hem ABD hem de PYD tarafından açıklamalar geldi. PYD, Türkiye gelir korkusuyla bölgedeki bir ABD'li komutanın bayrağı astığını söylerken, ABD'li yetkililer haberimiz yok dediler.

Konuyla ilgili Rus Haber Ajansı Sputnik'e konuşan Tel Abyad'daki bir Kürt yetkili, Türkiye'nin son günlerde Tel Abyad'a saldırı yapmak için hazırlık içinde olduğunu iddia ederek sözlerini sürdürdü; "Kentin Arap aşiretlerini bize karşı kışkırtıyor, onları silahlandırıyor. Bu konuda istihbarat aldık. Türkiye Rakka'yı bahane ederek Tel Abyad üzerinden Rakka'ya gitmek istiyor. Amaç Rakka değil Tel Abyad işgalidir. Biz bu konuyu IŞİD ile mücadelede müttefiğimiz olan ABD'li yetkililere söyledik. ABD'li bir komutan kente geldi ve Türkiye'nin müdahale etmemesi için kentin önemli yerlerine ABD bayrağı dikti" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN BAYRAK AÇIKLAMASI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, Peter Cook, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında AA muhabirinin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde terörörgütü PYD militanlarının bulunduğu yerlere Amerikan bayrağı asılmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

PYD 'KARARGAHI'NDA ABD BAYRAĞI

"MÜTTEFİKLERİMİZE ABD BAYRAĞI ASMAMALARINI SÖYLEMİŞTİK"



Konuyla ilgili haberleri görmediğini belirten Cook, "Ancak daha önce de ortaklarımıza kendi kendilerine Amerikan bayrağı asmamaları çağrısı yapacağımızı söylemiştik" diye konuştu. Cook, "Son olayı bilmiyorum ama böyle bir şey varsa bunu konuşacağız." ifadesini kullandı.



Basın toplantısından sonra AA muhabirine konuşan bir başka Pentagon yetkilisi de "Konuya bakıyoruz" ifadesini kullandı.



Terör örgütü PYD'nin mevzilerinin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinin Mumbatıh bölgesinde 3 noktaya asılan ABD bayrakları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülüyordu.

"ABD BAYRAĞINI KALKAN OLARAK KULLANIYORLAR"



Suriye'de 2 Eylül'de Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinde PYD'nin çok sayıda militanının bulunduğu Rafi köyünde de çevreye ABD bayrakları asılmıştı. Bölgedeki yerel kaynaklar, teröristlerin ABD bayrağını "kalkan" olarak kullandığını belirtmişti.