ARKADAŞINA GÖNDER Ziya ilgen'in acı günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Ziya ilgen'in acı günü

  • Giriş Tarihi: 16.9.2016 09:37
Ziya ilgen'in acı günü
Ziya ilgen'in acı günü

Cumhurbaşkanı 'ın eniştesi Ziya İlgen'in annesi Zümriye İlgen, 'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti.

Edinilen bilgiye göre 'in Erdek ilçesi Halitpaşa Mahallesi'ndeki evinde ikamet eden Zümriye İlgen, rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kız kardeşi Vesile İlgen'in kayınvalidesi de olan Zümriye İlgen, hastanede bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Eşi Hacı Mehmet İlgen'i 3 yıl önce kaybeden 6 çocuk annesi İlgen'in cenazesi, Erdek'te Çarşı Camisi'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazını müteakip şehir mezarlığında toprağa verilecek.