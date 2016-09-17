15 Temmuz'un kahramanları özel harekâtçılar

Onlar, 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi hedef alındığında gösterdikleri direnç ile bir kez daha kahramanlaştılar. Operasyon denilince ilk akla gelen ve en zorlu şartlarda ölümü hiçe sayıp görevini yerine getiren Özel Harekatçılar, ellerine silah aldıklarında onunla bütünleşen ve hedefini şaşırmayan bir güç.. İşte Özel Harekatçıların aldığı eğitimler...

Özel Harekât polisleri, Emniyet teşkilatı içinde farklı birimlerde çalışan polis memurları ve Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) öğrencileri arasından gönüllülük esasına bağlı olarak seçilip yetiştiriliyor. Özel Harekâtçıların temel eğitimi, 15 hafta sürüyor. Temel eğitimi tamamlayanlar, yeteneklerine göre branş eğitimlerine taabi tutuluyor.

Ülke genelinde 30 ayrı yerde zırhlı araç sürücüsü, kuleci, keskin nişancı gibi eğitimler veriliyor. Bunların dışında harita, dağcılık, meskûn mahal, balık adam, acil müdahale, şüpheli araç durdurma, zırhlı araç kullanma eğitimleri gibi 41 hizmet içi eğitim veriliyor.

ŞARK İÇİN ÖZEL EĞİTİM

Şark'a gidecek olan polis memurlarına 3 hafta süren özel eğitimler veriliyor. Artan terör olayları ve canlı bomba saldırılarının ardından eğitim programını güncelleyen birim, meskûn mahalde operasyon, sokak geçişleri ve canlı bombaya müdahale gibi alanlarda da bilgilendiriliyor.

KADIN EĞİTMENLER ATIŞ EĞİTİMİ VERİYOR

Yeni alınacak Özel Harekâtçılara eğitim verecek ekip içerisinde kadın Özel Harekâtçıların da olması dikkat çekiyor. Kursiyerlere atış eğitimi veren 2 kadın polis, "Özel Harekâtçı olmayı kendimiz talep ettik, mesleğimizi severek yapıyoruz. Zorlandığımız noktalar oluyor elbette ama vatan sevgisi ağır basıyor. Özel Harekâtçı olmak isteyen adaylara eğitim veren ekibin içerisinde yer alıyoruz. Elimizden geldiğince kursiyerlere yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'ÖZEL HAREKÂTÇININ BIÇAĞINI SÜREKLİ BİLEMESİ GEREKİR'

Özel Harekâtçılar, kendilerinin diğer polislerle karıştırılmasından yakınarak şöyle diyor: "Özel Harekât, operasyonel bir birim. İstihbarat birimleri çalışmalarını yapar. Eğer silahlı bir mücadele olacaksa Özel Harekât'a iletirler, biz gider operasyonu yapar, yuvaya döneriz. Kamuoyunda yanlış bir algı var. Normal polisin önleme hizmetleri kapsamında yapması gereken görevleri bile Özel Harekât'la yapmaya çalışıyorlar. Bir yerlerde rutin bekleyen bir birim gibi çalışmamız bekleniyor, bu durum Özel Harekâtçıların ruhuna aykırı. Operasyon dışında sene başından itibaren yapmamız gereken periyodik atışlar ve eğitimlerimiz var, bizim bıçağımızı sürekli bilememiz gerekiyor."

UÇAKSAVARLA KORUNMAYA BAŞLANDI

Darbe girişiminde roketlerin hedefi olan Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda bulunanlar, o gece yaşananları ise şöyle anlattı: "Her gün yan yana çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın cansız bedenleriyle karşılaştık. Bir yandan şehit arkadaşlarımızı araçlarla tahliye etmeye çalışırken, diğer yandan TRT, TÜRKSAT, Genelkurmay, Jandarma Genel Komutanlığı gibi kritik binalara ekip göndermemiz gerekiyordu. İlk kez Mehmetçik ile karşı karşıya geldik. Bizim herhangi bir tereddüdümüz olmadı, ortada Türk milletine karşı işlenmiş suç vardı. Sorumlusu kim olursa olsun gerekeni yaptık. Gözaltına aldığımız askerlerin ilk önce üniformalarını çıkarttırdık. Türk ordusu o üniformaları yüzyıllardır şerefle omuzlarında taşıdı, o hainlere yakıştıramadık. Bizler Türk askerinin her zaman yanındayız, onlar biziz, biz onlarız. Ama bu hainlerin askerlikle alakası yoktu. Darbe girişiminden sonra Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nın hava savunmasına yönelik yeni tedbirler aldık. Alan içerisinde 3-4 yere uçaksavar kuleleri, tepelerdeki alanlara da Stinger füzeleri kurduk." (Haberturk)

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