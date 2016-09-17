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Başbakan : Bu oyunun farkındayız

  • Giriş Tarihi: 17.9.2016 13:22 Güncelleme Tarihi: 17.9.2016 13:22
Başbakan Yıldırım: Bu oyunun farkındayız
Başbakan Yıldırım: Bu oyunun farkındayız

Başbakan Binali 'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Somkaya ve Gökçebulak köylerinde taziye ziyaretinde bulundu.

Başbakan taziye sonrasında yaptığı açıklamada açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım, "Nasıl Suriye'de Irak'ta bir ulusu, bir ülkeyi yok etmeye çalışıyorlarsa Türkiye'de de aynı oyunu oynamaya çalışıyorlar. Bu oyunun farkındayız, da, Edirne de bu oyunun farkında, 79 milyon vatan evladı bu oyunun farkında. Bunların efendileri ve taşeronları, bu işe kim bulaşmışsa iyi bilsin ki bu sefer yanlış adresteler." dedi.