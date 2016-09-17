Başbakan Yıldırım: Bu oyunun farkındayız

Başbakan Binali Yıldırım Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Somkaya ve Gökçebulak köylerinde taziye ziyaretinde bulundu.

Başbakan Yıldırım taziye sonrasında yaptığı açıklamada açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım, "Nasıl Suriye'de Irak'ta bir ulusu, bir ülkeyi yok etmeye çalışıyorlarsa Türkiye'de de aynı oyunu oynamaya çalışıyorlar. Bu oyunun farkındayız, Ağrı da, Edirne de bu oyunun farkında, 79 milyon vatan evladı bu oyunun farkında. Bunların efendileri ve taşeronları, bu işe kim bulaşmışsa iyi bilsin ki bu sefer yanlış adresteler." dedi.