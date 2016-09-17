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Başbakan şehit ailelerini ziyaret etti

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 17.9.2016 22:15
Başbakan Yıldırım şehit ailelerini ziyaret etti
Başbakan Yıldırım şehit ailelerini ziyaret etti

Başbakan Binali , 'da 3. Ordu Komutanlığı'nı ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Başbakan Binali , bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere öğleden sonra 'a geldi. İlk olarak Erzincan Valiliği'ni ziyaret eden Başbakan Yıldırım, ardından 3. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, Diyarbakır Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'na bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Salih Zengin ile Artvin'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konvoya yönelik saldırıda şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Er Fatih Çaybaşı'nın ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu.

Yıldırım, daha sonra Erzincan'dan ayrıldı.