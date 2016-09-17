Cepte hızlı internet için son 3 buçuk ay

Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği Başkanı Özeren, "4,5G'de SIM kart değişimi bu yılın sonuna kadar ücretsiz olacak." dedi.

Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği Başkanı Serhat Özeren, 4,5G teknolojisine 1 Nisan itibarıyla geçildiğini hatırlattı ve Türkiye'de 73,6 milyon mobil aboneden 38,6 milyonunun yüksek mobil internet hızı ve daha fazla data kapasitesi sunan 4,5G'yi seçtiğini söyledi.

YÜZDE 106'LIK ORAN!

Bilişim sektörünün 2003'ten itibaren her yıl istikrarlı bir şeklide büyüdüğüne dikkati çeken Özeren, "Mobil cihazların genellikle 9 yaş üstü kişiler tarafından kullanıldığı varsayımından hareketle 0-9 yaş nüfus ve Makineler arası iletişim kullanıcıları hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranı yüzde 106 olarak gerçekleşti" diye konuştu.

ÜCRETSİZ GEÇİŞ İÇİN SON GÜNLER

Özeren, 1 Nisan 2016'da başlayan 4,5G hizmeti için cihazı ve SIM kartı uygun olan aktif abone sayısının haziran sonu itibarıyla 13 milyon 256 bin 457 olduğunu belirterek, 4,5G uyumlu cihaz sayısının ise 20 milyon 72 bini aştığını kaydetti. Mobil haberleşme hızını 3G'ye göre 10 kat artıran bu teknolojiden yararlanmanın en önemli koşullarından olan SIM kart değişiminin operatörler tarafından yıl sonuna kadar ücretsiz yapılacağını anlatan Özeren, "1 Ocak 2017 itibarıyla ise operatörler tercihlerine göre SIM kart değişimini ücretlendirebilecek. Bu nedenle aboneler, SIM kartlarını ücretsiz değiştirmek için acele etsin" değerlendirmesinde bulundu. 4.5G'YE NASIL GEÇİLİR? 2G'den 3G'ye geçişte çok yüksek oranda veri kullanımı olacağı için onay şartı aranmıştı. 3G'den 4.5G'ye geçişte benzer bir durumun yaşanmayacağını belirten operatörler Bilgi İletişim Kurumu'ndan otomatik geçiş talebinde bulundu. Ancak BTK kararını henüz vermedi. Bu nedenle 4.5G'ye geçmek için operatörünüze onay vermeniz gerekiyor. 4.5G'ye geçmek için operatörünüze onay verdikten sonra izlemeniz gereken adımlar ise oldukça basit. 1 Nisan'da 4.5G Türkiye'de kullanıma girdikten sonra akıllı telefonunuzun "ayarlar" kısmından 4.5G'yi işaretlemeniz gerekiyor