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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 17.9.2016 18:32 Güncelleme Tarihi: 17.9.2016 18:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Goalball Kadın Milli Takımı'nın Rio Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanması dolayısıyla, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Abdullah Çetin'e tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rio Paralimpik Oyunları'nda Goalball Kadın Milli Takımı'nın altın madalya kazanması nedeniyle Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Abdullah Çetin'e bir tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.