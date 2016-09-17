Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı'nın Rio Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanması dolayısıyla, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Abdullah Çetin'e tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rio Paralimpik Oyunları'nda Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı'nın altın madalya kazanması nedeniyle Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Abdullah Çetin'e bir tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.