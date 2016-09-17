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'de çatışma: 3 şehit

  • Giriş Tarihi: 17.9.2016 12:13 Güncelleme Tarihi: 17.9.2016 13:52
Hakkari'de çatışma: 3 asker şehit
Hakkari'de çatışma: 3 asker şehit

Ağaçdibi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 imiz şehit düştü 4 askerimiz yaralandı.

ili Ağaçdibi mevkiinde bölücü terör örgütü PKK teröristler ile operasyonda olan lerimiz arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu. 4 asker de yaralandı. Bu sabah 11 teröristin etkisiz hale getirildiği Hakkari'de operasyonlar sürüyor.

Ağaçdibi mevkiinden gelen ilk bilgilere göre şehit sayısı 2 idi. Devam eden çatışmalar sonrasında bir askerimizin daha şehit olduğu haberi ajanslara düştü.