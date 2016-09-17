Hakkari'de çatışma: 3 asker şehit

Hakkari Ağaçdibi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit düştü 4 askerimiz yaralandı.

Hakkari ili Ağaçdibi mevkiinde bölücü terör örgütü PKK teröristler ile operasyonda olan askerlerimiz arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu. 4 asker de yaralandı. Bu sabah 11 teröristin etkisiz hale getirildiği Hakkari'de operasyonlar sürüyor.

Ağaçdibi mevkiinden gelen ilk bilgilere göre şehit sayısı 2 idi. Devam eden çatışmalar sonrasında bir askerimizin daha şehit olduğu haberi ajanslara düştü.