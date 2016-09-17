İlk hac kafilesi Türkiye'ye döndü

Suudi Arabistan'da bulunan Kutsal topraklarda hac görevlerini yaparak farz ibadetlerini tamamlayan Türk hacılar yurda dönmeye başladı. İlk Türk hacı kafilesi bu gece yurda döndü

Kurban mevsimin Kutsal topraklarda hac görevini yerine getirerek geçiren Türk hacılar yurda dönmeye başladı. Yurda dönüş yapmaya başlayan hacıları ise, yakınları büyük bir heyecanla bekledi. İlk hacı kafilesi Türk Havayollarına ait tarifeli uçakla saat 01.45 sıralarında Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Hac görevini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacılar, yakınları ile kucaklaştı. Hac görevlerini yerine getirerek büyük bir mutluluk yaşayan hacılar, "Hacı olduk geldik. Çok güzel geçti. Diyanet bizimle yakından ilgilendi." dedi.

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