İşte 15 Temmuz'un sivil FETÖ'cülerinin firar hattı!

Darbe girişimi sonrası FETÖ’cülerin ABD’ye gitmek için Afrika ülkesi Zambiya’yı kullandığı belirlendi. Örgüt mensuplarının, ABD vizesinin kolay alınması nedeniyle bu ülkeyi tercih ettiği ortaya çıktı. Bu hattı kullananlar içinde özellikle FETÖ'nün sivil ayağını oluşturan yapı içinde yer alan kişiler var.

Emniyet birimleri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan adli soruşturmalar nedeniyle ABD'ye gitmek içi yurt dışına çıkan FETÖ'cülerin Zambiya'yı geçiş ülkesi olarak kullandığını tespit etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, kendi birimlerine gönderdiği yazıda, ABD vizesinin kolay alınması nedeniyle örgüt mensuplarının Zambiya'ya gittiklerinin belirlendiğini duyurdu. Darbe girişimi sonrasında yurt genelinde başlatılan adli soruşturmalar sırasında önemli bilgilere ulaşıldı. Milliyet'in aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün özellikle sivil ayağını oluşturan yapı içinde yer alan kişilerin yaklalanmamak için yurt dışına kaçtıkları belirlendi.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN

Yapılan çalışmalar sonrasında, haklarında adli soruşturma başlatılan ya da başlatılma aşamasında olan kişilerin çoğunlukla ABD'ye gittikleri saptandı.

FETÖ soruşturmaları koordine eden Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Başkanlığı, bir süre önce yurt genelindeki birimlerine gönderdiği özel yazıda, Türkiye'den kaçan FETÖ mensuplarının, Ağustos ayı itibarıyla Afrika kıtasındaki Zambiya'yı üs olarak kullanmaya başladıklarını bildirdi.

FETÖ mensuplarının yurt dışına çıkış sırasında "dikkat çekmemek" için ilk aşamada önce Zambiya'ya gittikleri, buradan ABD'ye geçiş yaptıklarının belirlendiği vurgulandı.

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AYNI YOLU İZLEMİŞ

Emniyet'in yazısında ayrıca, geçmiş dönemde teröristbaşı Gülen'in girişimleri sayesinde yapılanmanın önde gelenlerine ABD'den vize alındığı, bu sayede Zambiya üzerinden ABD'ye geçiş yapmakta bir zorluk çekmedikleri anlatıldı. Yazıda, bu kapsamda FETÖ bünyesinde faaliyet gösteren Denizli İşadamları Derneği Başkanı Erdem Aydın'ın da Ağustos ayı içinde Zambiya'dan ABD'ye geçtiği yönünde teyide muhtaç bilgilere ulaşıldığı açıklandı.