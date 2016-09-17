Lokal görünümlü evden DAEŞ bomba timi çıktı

İstanbul’da bir lokali kiralayarak örgüt evine çeviren ve bombalı eylem için hazırlık yaptığı belirlenen Azzov kod adlı DAEŞ’li Ali El Aggal ile birlikte 9 kişi yakalandı

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, TSK'nın sınır ötesi operasyonlarında ağır kayıplar verince Türkiye'de misilleme amaçlı bombalı saldırı planı yaptığı istihbaratını aldığı DAEŞ terör örgütü mensuplarına yönelik çok yönlü çalışma başlattı. DAEŞ'in Türkiye'ye sızdırdığı militanlarına yönelik yapılan çalışmada, geçen ay yurda giriş yapan örgütün üst düzey bombacılarından Azzov kod adlı Ali El Aggal isimli bombacı yakın takibe alındı. Bombalı eylemin yanı sıra örgüte katılmak için Kafkaslar'dan ve Orta Asya'dan gelen örgüt yanlılarını örgütün çatışma bölgelerine gönderip, Suriye uyruklu örgüt üyelerini ise yurda sokup eylem hazırlığı yaptığı ve patlayıcı ile mühimmat beklediği tespit edilen teröristin adresini belirleyen polis adrese dün sabaha karşı operasyon düzenledi.



ALACAKARANLIK BASKINI

Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekiplerinin desteğiyle Küçükçekmece'de lokal olarak görünen adrese şafak vakti baskın düzenleyen polis, Azzov kod adlı teröristle birlikte, eylem için hazırladığı 9 teröristi gözaltına aldı. Evi, ranza ve yataklarla örgütün barınma evine dönüştüren teröristlerin eylem hazırlığı için kullandıkları adresi aynı zamanda eleman transferinde de kullandıkları tespit edildi. Azzov'la birlikte gözaltına alınan 9 kişinin eylem için Türkiye'ye kaçak yollarla geldikleri belirlendi.



EN TEHLİKELİ AŞİRET

Bombalı saldırı için hazırladığı 9 kişilik timle birlikte patlayıcı madde ve mühimmat beklerken yakalanarak gözaltına alınan Azzov kod isim Ali El Agal'ın örgütün üst düzey militanlarından olmasının yanı sıra Suriye'de yaşayan ve DAEŞ'e verdiği destekle bilinen Aal aşireti mensubu olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 10 bombacı TEM Şube'de sorguya alınırken, evde bulunan ve kaçak yollardan yurda giriş yaptıkları belirlenen 15 şahıs ise sınırdışı edilmek üzere Yabancılar Şube ekiplerine teslim edildi.