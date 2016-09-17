Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonuçları (17 Eylül 2016)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. 17 Eylül Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını haberimizin ayrıntılarında bulabilirsiniz. Bu hafta hangi numaralar kazandırdı? İşte 17 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

17 Eylül Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? Binlerce insanın heyecan içerisinde beklediği Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

İŞTE SAYISAL LOTO'DA KAZANDIRAN NUMARALAR (17 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI) 17 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN 4 MİLYON DEVRETTİ Sayısal Loto'da bu hafta 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 787 bin 410 lira 66 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde, 5 bilen 213 kişi 3 bin 250 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 11 bin 150 kişi 47 lira 35'er kuruş, 3 bilen 198 bin 867 kişi 7 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 2 milyon 681 bin 917 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 721 bin 843 lira 85 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 961 bin 262 lira 22 kuruş kamuya aktarılacak.