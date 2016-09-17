Rus Lider Jirinovski: ABD bir kez daha denedi

Rus Liberal Demokrat Partisi Lideri Vladimir Jirinovski, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin arkasında ABD’nin olduğunu ileri sürdü.

Rus LDP lideri Viladmir Jirinovski, Rusya ve Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde bazı zorluklar yaşadığı bir dönemde gelen Moskova-Ankara yakınlaşmasının iki ülkeyi daha güçlü kılacağını belirtti. Fetullahçı Teröristlerin hain 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin de değerlendirmede bulunan Jirinovski bu girişimin arkasında ABD'nin olduğunu iddia ederek, "Amerikalılar bir kez daha Türkiye'yi kendi çizgisine çekmeye çalıştı" dedi.

ABD KÜSTAH BİR DARBEYLE ERDOĞAN'I DEVİRMEYE KALKTI

Rusya'nın darbe girişiminin ardından Türkiye'ye dayanışma dileklerini ilettiğini hatırlatan Jirinovski, "ABD küstah bir darbeyle Erdoğan'ı (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) devirmeye çalıştı. Daha önceki 4 darbe de böyle olmuştu. Ancak beşinci başarılı olamadı çünkü Erdoğan güçlü bir lider" ifadelerini kullandı. Jirinovski, Rusya'nın dış politikada doğu-batı değil kuzey-güney çizgisine ağırlık vermesi gerektiğini ifade ederek, Rusya, Türkiye, İran, Suriye ve Irak'tan oluşacak beşli birkoalisyon kurulması teklifini dile getirdi.