Takip ettiğiniz o hesaplara dikkat!

Edebiyat, kültür, sanat, spor, yemek ve müzikle ilgili bazı sosyal medya hesaplarının, takipçi sayısını arttırdıktan sonra terör örgütleri lehine yasa dışı propaganda aracına dönüştürüldükleri uyarısı yapıldı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık, FETÖ ile PKK’nın Twitter üzerinden otomatik ileti yollayan hesaplarla birçok ortak etiket çalışması yaptığını söyledi, “Kripto hesaplar fişleme amacıyla da kullanılıyor” dedi.

Sosyal medya ve iletişim uzmanlarından, terör örgütlerinin özellikle Twitter, Instagram ve Facebook'taki 'kripto' hesaplarıyla ilgili uyarılar geldi.

HESAPLAR KENDİLERİNİ GİZLİYOR

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık, FETÖ ile PKK'nın Twitter üzerinden otomatik ileti yollayan bot hesaplarla birçok ortak etiket çalışması yaptığını belirterek, "FETÖ ile PKK, gündemi değiştirmeye, terörü masumane göstermeye çalışıyor. Bu hesaplar kendilerini gizlediklerinden dolayı kullanıcılar aldanıyor ve hesapları takibe alıp, sayfaları beğeniyorlar" dedi.

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Kripto hesaplardan başlangıçta ilgi çekici içerikler sunulduğunu dile getiren Kırık, şöyle devam etti: "Daha sonra tamamen bölücü içerikler virüs gibi yayılıyor. Bu hesaplar üzerinden zararlı uygulamalar sunularak hesapların ele geçirilmesi hedefleniyor. 'Bu videoyu mutlaka izleyin, şok görüntüler' ve 'Hesabınız ele geçirildi' gibi virüs ihtiva eden içerikler hızlıca yayılarak kullanıcıları tehdit ediyor.

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FİŞLEME AMACIYLA DA KULLANILIYOR

Aynı zamanda kripto hesaplar fişleme amacıyla da kullanılıyor. Topluma mal olmuş bir kişi adına açılan bir sayfa ya da profil saniyeler içinde terör savunucusu bir hal alıyor. Bugün Instagram'da özellikle moda, giyim, yiyecek içerikli birçok hesap terör örgütlerinin elinde olmakla birlikte algı operasyonları yürütüyor. Önemli bir olayda devleti suçlayıcı birçok paylaşım gerçekleştiriliyor. Toplumun kışkırtılması ve provokasyon amaçlanıyor."

BİRÇOĞUNDA KADIN PROFİLİ SÜSÜ VAR

Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık, kripto hesapların birçoğunun kadın profili süsü vererek, kullanıcılara arkadaş ekleme talebinde bulunduğunu belirtti. Hesapların bilgi almak için soru sorduğunu, hesapları takip altına aldığını dile getiren Kırık, "Facebook'ta sayfa birleştirme tehlikesi de yine kripto sayfalar üzerinden gerçekleştirilerek, kullanıcılar bir anda teröre destek veren sayfaları beğenmiş oluyorlar. Bugün sosyal medya terörü bu tarz kripto hesaplar ve sayfalar üzerinden yürütülüyor" dedi.

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EN TEHLİKELİSİ FACEBOOK

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Medya-İletişim uzmanı Ümit Sanlav ise sosyal medyanın bazı terör örgütlerince algı uyandırma ve yönetmede kullanıldığını söyledi. Sosyal medya kullanıcılarını kripto sayfalara karşı uyaran Sanlav, şöyle devam etti: "Özellikle Facebook'ta farkında bile olmadan takipçisi olduğumuz sayfalar var. Sayfalarımızın etiket ayarlarını özelleştirip, bilgimiz dahilinde etiketlenerek adımıza paylaşım yapılmasına engel olmalıyız."

FETÖ İÇİN YAPILAN İHBARLARI TOPLADILAR

Sanlav, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile ilişkili kişilerin ihbar edildiği bazı hesapların da aslında FETÖ'ye çalıştığını belirterek, "Kripto sayfalar aracılığıyla çok dikkatli bakılmadıkça algılanmayacak kadar küçük 1-2 harf değişikliği ile FETÖ ihbarlarını topladılar. Böylelikle hem ihbarcıların kimlik bilgilerine eriştiler hem ihbar edilen isimler sümen altı edilmiş oldu" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA PKK PROPAGANDASINA TUTUKLAMA

HESAPLARIN İSİMLERİ SONRADAN DEĞİŞİYOR

Dijital Marka Stratejisti Kalust Şalcıoğlu da içeriklerin şifrelenmesi yoluyla güvenli bir biçimde karşı tarafa iletilmesine yarayan kriptoloji biliminin günümüzde sosyal medyada kullanıldığını belirtti. Şalcıoğlu, terör örgütü propagandası yapacak art niyetli kişi ya da grupların öncelikle Facebook, Twitter ve Instagram'da harekete geçtiğini ifade ederek, "Özlü sözler, şiir zamanı, sevgi cümleleri gibi adlarla hesaplar oluşturuyorlar. Hesapları beğenen ve takibe alan sosyal medya kullanıcıları, bir de bu beğendikleri gönderileri paylaşarak, bu art niyetli kişilerin hesaplarının tanıtımına katkıda bulunuyor" değerlendirmesini yaptı. İkinci aşamada popüler olan hesapların kullanıcı adlarının bir anda değiştirildiğine dikkati çeken Şalcıoğlu, kısa süre sonra bu hesapların terör örgütü isimlerine çevrildiğine, örgüt propagandası yapıldığına dikkati çekti.

MASUM BİR ŞİİRDEN PROPAGANDAYA

Şalcıoğlu, kripto sayfalarda Türk bayrağı fotoğrafı üzerine yazdığı bir şiiri beğenerek paylaşan masum kullanıcıların terör propagandasına alet olduğunu kaydederek, "Örneğin, bayrak üzerindeki şiirin silinip de sayfanın örgüt propagandasına çevrilmesiyle vatandaşlar, aslında günler önce paylaşmış olduğu bir şiir nedeniyle birden örgüt propagandasını paylaşmış oluyor" dedi.