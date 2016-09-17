TSK: 67 DAEŞ hedefi vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, ateş destek vasıtaları tarafından tespit edilen 67 DAEŞ hedefinin 260 Fırtına, 59 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) mermisiyle vurulduğu, 5 DAEŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 25. günündeki gelişmelere ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, bugün Azaz-Rai bölgeleri arasında, muhalif unsurlardan oluşan 5 Özel Görev Kuvvet Grubu'nun, keşif, gözetleme ve ikmal faaliyetlerini tamamlandıktan sonra saat 13.00'ten itibaren kontrol edilen bölgeden güney yönünde ileri harekata başladığı belirtildi. DAEŞ ile yaşanan çatışmalar sonucunda Rai batısında yer alan Tatimus ve Kunaytirah meskun mahallerinde muhalif gruplarca kontrol sağlandığı, saat 18.00 itibarıyla harekatın devam ettiği ifade edildi.

Rai-Cerablus bölgeleri arasında, halen kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti ve ele geçirilen bölgelerdeki savunma tedbirlerini geliştirme faaliyetlerinin sürdüğü aktarılan açıklamada, çatışmalar sırasında muhalif unsurlar tarafından gün içerisinde 4 yaralı verildiği, destek sağlayan unsurlarda ise kayıp ve zayiat meydana gelmediği bildirildi.

Azaz-Rai arasındaki bölgede icra edilen harekata koalisyon kapsamında ABD Özel Kuvvetleri'nin de destek verdiği belirtilen açıklamada, ateş destek vasıtaları tarafından tespit edilen 67 DAEŞ hedefine 260 Fırtına, 59 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) mermisi atıldığı ve böylece operasyonun başından bugüne kadar, toplam 652 hedefe 2 bin 728 atım yapıldığı belirtildi.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, 11.53-12.26 saatlerinde Tatimus ve Kunaytirah bölgelerine hava harekatı düzenlendiği, bölgede tespit edilen DAEŞ unsurlarınca kullanılan üç sabit hedefin ateş altına alınarak, imha edildiği vurgulandı.

Koalisyon Güçleri tarafından Baragidah, Tatimus ve Kara Kuz bölgelerinde tespit edilen DAEŞ unsurlarına 3 hava harekatı yapıldığı, 5 DAEŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği ve 5 binanın imha edildiği aktarıldı.

Suriye sınır hattında bayraktar ve gözcü İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyetinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD ve Kızılay'a ait unsurlarla Özgür Suriye Ordusu ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."