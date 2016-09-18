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22 ilin valisi
Ankara
'ya çağrıldı
Giriş Tarihi:
18.9.2016
09:44
Güncelleme Tarihi:
18.9.2016
09:48
22 ilin valisi Ankara'ya çağrıldı
İçişleri Bakanlığı
22 ilin valisini
Ankara
'ya çağırdı
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