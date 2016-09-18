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22 ilin valisi 'ya çağrıldı

  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 09:44 Güncelleme Tarihi: 18.9.2016 09:48
22 ilin valisi Ankara'ya çağrıldı
22 ilin valisi Ankara'ya çağrıldı