ABD'nin El Bab iştahı muhalifleri endişelendiriyor

Amerikan ordusu Türkiye'nin kısa sürede 90 kilometrelik alandan IŞİD’in temizlenmesini sağlayan Fırat Kalkanı Harekatı’na katılmak istiyor. Muhalif savaşçılar ise Türkiye’nin güneyindeki ‘PKK koridoru’ planını boşa çıkaracak el-Bab operasyonunun sabote edilmesinden korkuyor.

ABD'nin 25. gününde birden kabaran Fırat Kalkanı iştahının nedeni merak edilirken operasyonun geldiği nokta konuya ışık tutuyor.

Aylar önce PKK'nın Suriye yapılanması PYD'ye Bab ilçesi için söz veren ABD, TSK destekli ÖSO birliklerinin Bab'a yönelmesi üzerine harekete geçti. ABD Özel Kuvvetleri'nin harekata dahil olmak için yoğun çaba sarf etmesi ÖSO içindeki grupları tedirgin ediyor.

ABD muhalifi gruplardan Ahrar el-Şarkiyye, Fırat Kalkanı Harekatı'ndan çekildiğini açıkladı. Aralarında Feylak'uş Şam'ın da bulunduğu diğer gruplar çekinceli de olsa açıktan tepki göstermiyor. Bir dönem ABD'den yoğun destek alan Şam Cephesi dahi, ABD'nin PYD'yle ortak hareket etmesi nedeniyle harekatta ABD'yi istemiyor. ABD'nin bu pozisyonuna tepki vermeyen gruplar ise ABD tarafından kurulan operasyon çatısından yüklü miktarda silah yardımı alan Sultan Murat Tugayları, Hamza Tugayı, 51. Fırka ve Tahrir Suriye.

'EL BAB' KORİDOR İÇİN HAYATİ

Aylar önce PYD ile ABD arasında varılan bir mutabakatta, PKK kantonlarının sınır hattından doğu-batı şeklinde değil Güneydoğu-Kuzeybatı yönlerinden bir yay şeklinde birbirine bağlanacağı ve Türkiye sınırına doğru içine Azez'i alacak şekilde kalan bölgenin sıkışmış vaziyette muhaliflere bırakılacağı kararlaştırılmıştı. Ancak Bab'ın PYD açısından tehlikeye girmesi üzerine kantonların aşağıdan yukarıya bir yayla birleştirilmesi hayali de tehdit görmeye başladı. Yeni Şafak'a konuşan bir ÖSO mensubu, ABD'nin harekata dahil olmasının tek nedeninin el-Bab operasyonunu sabote etmek istemesi olduğunu belirtiyor. İsmini vermek istemeyen muhalif, "PYD Münbiç'ten çıkmadı. Kendisini 'SDG' olarak kamufle ediyor. Münbiç'ten Bab'a, oradan da kuzeydoğuya doğru Tel-Rıfat ve Afrin'e ulaşmaya çalışacaklardı. Bu planın başında Amerika vardı" dedi.

İSTENMEYİNCE GİTMİŞLERDİ AMA DÜN YİNE GELDİLER

Önceki gün Çobanbey'den kovulan ABD'li askerler dün öğle saatlerinde tekrar Çobanbey'e geldi. Tel Ahmar'dan 25 asker ve 6 arazi aracıyla Çobanbey'e giren ABD'li askerler ile ÖSO grupları arasında toplantı yapıldı. Bu süreçte ABD eksenli ÖSO gruplarının, ABD'nin dahil olması nedeniyle Fırat Kalkanı Harekatı'ndan çıktığını açıklayan Ahrar el-Şarkiyye grubu hakkında bazı iddialar ortaya atmaya başladığı bildirildi. O iddialardan bazıları, Ahrar el-Şarkiyye'nin Fırat Kalkanı'nı baltalamaya çalıştığı ve içinde el-Kaide yanlısı aşırıcıların bulunduğuydu. Suriye'de özellikle ABD, 'aşırıcı' olarak nitelendirdiği grupları IŞİD bahanesiyle hedef alıyor. Öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan gruplar, Suriye içinde faaliyet gösterdiği bölgelerde kullandığı silah ve mühimmatların önemli bir kısmını ABD öncülüğündeki operasyon çatısından yardım olarak ediniyor.

Önceki gün Çobanbey'e gelen ABD askerleri, ÖSO savaşçılarının tepkisiyle karşılaşmış ve bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

YARDIMLAR KESİNTİYE UĞRAMASIN DİYE...

Bir ÖSO mensubu, "Gruplar hem bu yardımı kaybetmemek hem de 'aşırı' ilan edilmemek için ABD'nin harekata katılmasına sessiz kalacaklar. Ancak bu durumdan hiç de memnun değiliz. Harekat ABD manüplasyonlarıyla istenilen sonuca ulaşmayabilir ve bu durum PYD'nin işine yarayabilir" yorumu yaptı. Bölge kaynakları, ABD'lilerin bölgeye 200 kadar daha asker göndereceği bilgisini verdi.

ABD ESED ORDUSUNU VURDU

Rusya, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki Deyr ez-Zor ilinde Beşşar Esed rejimine ait bir askeri üssü vurduğunu açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), hedeflerin "DAEŞ sanılarak vurulduğu"nu iddia etti. CENTCOM olay üzerine bölgedeki hava operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

YeniŞafak