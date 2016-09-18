AK Parti'nin Siyaset Akademisi'ne rekor başvuru

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hotar, FETÖ'nün darbe girişimi nedeniyle ara verilen "Siyaset Akademisi"nin ekim ayının ilk haftasından itibaren başlayacağını, akademiye 6 bin başvuru yapıldığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Siyaset Akademisi"nin Türkiye'nin tümüne yönelik büyük bir eğitim faaliyeti olduğunu belirterek, "Sayın Başbakanımız açılış dersini verdi Ankara'da. 14 şehirde Temmuz ayında başlatacaktık. Talep gelmişti. Başlamadan bildiğiniz bu malum süreç yaşandı." dedi.

Akademiyi, ekimin ilk haftasından itibaren yeniden başlatacaklarını dile getiren Hotar, şu ana kadar yaklaşık 6 bin başvuru yapıldığı bilgisini verdi.

"KATILANLARIN ÇOĞU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ VEYA MEZUNU"

Hotar, katılanların çoğunun üniversite öğrencisi ya da mezunu olduğunu ancak bu konuda bir sınırlama getirmediklerini, arzu eden herkesin katılabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yabancı öğrencimiz yok ama biz yurt dışında da başlatmayı düşünüyoruz. Bizim Avrupa ülkelerinde temsilciliğimiz var. Birçok Türk kuruluşuyla Avrupa'da şu an ortak çalışmalarımız var. Siyaset Akademisi'ni orada da başlatmayı düşünüyoruz. Kadınların katılımı çok fazla. Ondan da ayrıca mutluluk duyuyorum bir kadın olarak. Hem partimize oy veren kadınların oranı daha fazla hem de etkinliklerimize katılanlar çok fazla. Hem de kadın kollarımız çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Üniversite öğrencileri çok hevesli. Gerçekten onların derslerine, hatta lisans üstü öğrencilerine bile yardımcı olabilecek ders programlarımız var."