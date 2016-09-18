Çukurca'da teröristlere ait ÇNRA ele geçirildi

Çukurca'da devam eden operasyonlarda Hudut Özel Harekat bölüğünce yapılan arazi taraması sırasında Hantepe ve Seni Tepe'ye yakın bir bölgede teröristlere ait çok namlulu roketatar (ÇNRA) sistemi ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada 107 milimetre çapındaki roketatarın menşeinin araştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Çağlayan Yağlısu bölgesinde tespit edilen 2 terörist tank atışıyla imha edildiği, böylece Çukurca'da etkisiz hale getirilen terörist sayısının toplam 209 olduğu belirtildi.Şemdinli'de devam eden operasyonlarda ise Soğuksu-Güvenli-Erdemli kuzeyinde teröristlerin bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendiği, bulunan yaşam malzemeleri ve patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitratın bulunup imha edildiği öğrenildi.Ayrıca yapılan açıklamada, Şemdinli Tekeli'deki bir üs bölgesinden Kuzey Irak'taki Hakurk kampı kuzeyindeki Chale Tepe bölgesinde görüntüsü alınan 2 teröristin yapılan topçu atışı ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİ AK PARTİLİ SİYASETÇİYİ VURANLARDAN

Öte yandan güvenlik güçleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda, iki kadın terörist etkisiz hale getirildi. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Şemdinli ilçesi Tuğlu-Çatalca-Soğuksu-Güvenli-Erdemli bölgelerinde düzenlenen "Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete Operasyonu" devam ediyor. Bölgedeki vatandaşlardan alınan, 1 Kasım 2015'teki Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti Hakkari 1. sıra adayı olan Ahmet Budak'ı evinin önünde vuranlar arasında yer alan kadın teröristin Altınsu bölgesinde görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçildi. Söz konusu bölgeye sevk edilen 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı komandolar, sık ağaçlardan oluşan bölgede teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, Budak'a silahlı saldırı düzenleyenler arasında yer aldığı belirtilen teröristin de bulunduğu iki kadın terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'DA DAEŞ SİLAHI ÇIKTI

Çok Namlulu Roket Atar üzerinde yapılan ilk incelemede, kaplarının su borusundan yapıldığı ve her birine elle numara verildiği saptandı.

Güvenlik birimleri; bulunan ÇNRA'nın Irak ve Suriye'de DAEŞ'in tarafından araç üstü ve yerde kullanılabilen lançerlerden olduğunu değerlendirdi. Silahın; YPG tarafından Suriye'de çatışmaya girdiği DAEŞ'ten ele geçirildiği ve bu yolla PKK'ya verildiği üzerinde duruluyor.

Lançer üzerinde kırmızı harfle ARARAT-1 basılı yazı da dikkat çekti.