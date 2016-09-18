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FETÖ'den aranan albay de yakalandı!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 01:49
FETÖ'den aranan albay tatilde yakalandı!
FETÖ'den aranan albay tatilde yakalandı!

'nın Marmaris ilçesinde ailesiyle yapan bir albay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sağlık Bakanlığına devredilen bir asker hastanesinde hekim olarak görev yapan havacı Albay H.G. (44), eşi ve çocuklarıyla yapmak amacıyla Marmaris'teki bir kampa gitti.

İlçe Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü sırasında aracı durdurulan H.G'nin, yapılan incelemede FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

İlk işlemleri Hisarönü Jandarma Komutanlığında yapılan zanlının, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.