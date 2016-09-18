Fetö'nün asker imamı: Gülen'e sormadan kumpas yapılmazdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün asker imamı örgütün 'avukat yapılanması'nı itiraf etti: Özel önem verilen davalar bizzat Gülen'e sorulur ve süreçler ona göre yönlendirilirdi

FETÖ/PDY'nin asker imamı olan H.P., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede çarpıcı itiraflarda bulundu. Emniyetin elde ettiği özel bilgi ve belgelerin, örgütün hâkim ve savcılarına servis edildiğini söyleyen H.P., "Özel davalar Fethullah Gülen'e sorulur, süreç ona göre yönlendirilirdi" dedi. DARBE girişiminin ardından FETÖ/ PDY'ye yönelik soruşturmada, örgütün 'asker imamı' olduğu belirtilen H.P.'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesinde önemli ayrıntılar yer aldı.

H.P. ifadesinde, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında açığa alınan, meslekten ihraç edilen hâkim ve savcıların, 1990'lı yıllardan itibaren, mesleklerinin başındayken, öğrenci evi sorumluluğu, semt, bölge imamlığı yaptıklarını söyledi. H.P., yargı yapılanmasındaki kritik isimlerle hareket eden örgütün 'avukat yapılanması' olduğunu anlattı.

H.P.'nin ifadesine göre; FETÖ'nün avukat yapılmasında, Türkiye avukat sorumlusu, onun altında bölge sorumluları şeklinde bir örgütlenme yer alıyor.

SUÇ UNSURUNU OLUŞTURUYORLAR

Emniyetin elde ettiği özel bilgi ve belgeleri FETÖ'nün hâkim ve savcılarına servis ettiğini, istedikleri firma, kişi veya kurum hakkında istedikleri suç unsurunu oluşturabildiklerini öne süren H.P., "Bunun en net uygulamaları Tevhid Selam, Tahşiye, MİT TIR'ları ve 17-25 Aralık süreçlerindeki bütün davalarda görülmüştür" dedi.

FETÖ'nün asker imamı H.P., hukuk mezunu bölge ve il imamları için hukuk büroları kurulduğunu da belirterek, "1996 yılından itibaren 'hukuk bürosu' görünümünde ağırlıklı olarak hukuk fakültesi mezunu bölge ve il imamlarını legalize etmek üzere kurulmuş yapılar vardı. Bunlardan bazıları, İstanbul'da Hasan Ş. başkanlığında kurulmuş olan M. Hukuk Bürosu, Hüseyin A. tarafından kurulan A. Hukuk Bürosu'dur" dedi.

H.P. itiraflarının devamında şunları söyledi:

"A. Hukuk Bürosu sahibi Avukat H.A., örgütün çekirdek kadrosundan yetişmiş, kriminal bir elemandı. Bu açıdan açığa alınan savcı ve hâkimlerin avukat olan yakınları geçmişe dönük incelenerek, baktıkları davalar gözden geçirilmelidir. Özel önem verilen davalar bizzat Fethullah Gülen'e sorulur ve süreçler ona göre yönlendirilirdi."

"HARP OKULUNA ÖĞRENCİ YETİŞTİRDİLER"

Asker İmamı H.P., avukat yapılanmasında yer aldığını iddia ettiği isimler hakkında şu bilgileri verdi: "M. Hukuk Bürosu'nun kurucusu olan Avukat Hasan Ş., en son 'Antalya imamı'yken yurtdışına kaçtı.

Büroyu halen Avukat Yusuf B. devam ettiriyor. Geçmişte bölge imamlığı yapmış olan Avukat Yusuf B. de Harp Okulları'na öğrenci yetiştiren isimler arasında. Avukat Hüseyin A. ise mezuniyet sonrası genç esnafların organizasyonlarından, futbolcularla ilgilenmeye kadar her safhada aktif rol aldı.

17-25 Aralık'tan sonra eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in bağımsız milletvekilliği adaylığı kampanyasını yürüttü. Zaman Gazetesi'nden, Bank Asya önündeki eylemlere kadar her eylemde kendisini ön sıralarda görmek mümkündür. Avukat Mehmet T. ise Cemaat'in kriminal isimlerinden olup bölge imamlığı yapmış ve Harp Okulları'na pek çok öğrenci yetiştirmiştir. Avukat Hürol K. 1989'da liseden mezun olurken ilgilenilmiş ve kazanılmıştır. En son Kaynak Holding'in avukatlığını yapmaktadır."

"KURMAY ALBAY VE DAHA ÜST RÜTBEDELER"

H.P.'nin ifadesinde adı geçen Avukat Hasan Ş. ile Hüseyin A., FETÖ üyeliğinden firari olarak aranıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yusuf B. ile Hürol K. ise tutuklandı. Asker imamı H.P., 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında açığa alınan, meslekten ihraç edilen, semt ve bölge imamlığı yaptığını açıkladığı hâkim ve savcıların 1990 yılında Harp Okulları'na yetiştirdiği öğrencilerin şu an kurmay albay ve daha üst rütbede olduğunu söyledi. H.P.'nin, 1990'dan itibaren semt ve bölge imamlığı yaptığını açıkladığı isimler şöyle:

FETÖ BÖLGE İMAMLARI

-Özel Yetkili Savcı Fikret Seçen (Firari)

-Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Kuriş

-Yargıtay ve Kocaeli eski Cumhuriyet Savcısı Rasim İsa Bilgen

-Ergenekon hâkimi Dr. Sedat Sami Haşıloğlu (Firari)

-Eski Adalet Müfettişi Savcı Ahmet Cemal Gürgen.

FETÖ SEMT İMAMLARI

-Eski Yargıtay Üyesi Hâkim Nazmi Dere (Firari)

-17 Aralık darbe teşebbüsü savcısı Mehmet Yüzgeç (Firari)

-Balyoz soruşturması savcısı Hüseyin Ayar (Firari)

-Eski Bakırköy Hâkimi Ertuğrul Ayar (Tutuklandı)

-Şike davası hâkimi Hikmet Şen (Firari)

-Dink davası savcısı Hikmet Usta (Firari)

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