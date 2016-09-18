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GATA'da tedavi gören asker şehit oldu

  • AA
  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 03:58 Güncelleme Tarihi: 18.9.2016 03:59
GATA'da tedavi gören asker şehit oldu
GATA'da tedavi gören asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 10 Şubat'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve GATA'da tedavi gören Uzman Çavuş Adem , şehit oldu.

Yaklaşık 7 aydır GATA'da tedavi gören 'in şehadet haberi, Hafik ilçesine bağlı Kaytarmış köyündeki baba ocağına ulaştı.

Şehidin acı haberi, annesi Arife ve babası Çelik'e köylerindeki evlerinde verildi. Haberin ardından Çelik'in köydeki ve ilçe merkezindeki baba evi bayraklarda donatıldı. İlçe merkezindeki şehidin baba evine giden caddelere de bayraklar asıldı.

Hafik Kaymakamı Abdullah Özadalı, İlçe Komutanı Üsteğmen Halil Korucu ve Hafik Belediye Başkanı Mitat İlhan, haberin verilmesinin ardından şehidin köydeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit babasını teselli etmeye çalışan Kaymakam Özadalı, "Murat ağabey sen şehit babasısın artık. Ben günde 5 defa dua ediyorum Allah şehadet nasip et diye. Ben şehitliğe layık olursam Allah alır ama layık değilsem almaz. Ama Adem şehitliğe layık olmuş almış. Allah size sabır versin inşallah." ifadelerini kullandı.

Şehidin cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip toprağa verileceği belirtildi.