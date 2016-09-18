Gökçek'ten Eren Erdem'e cevap gecikmedi

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'e dil uzatmaya kalkışan CHP'li Milletvekili Eren Erdem'e işaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'da yeni kurulacak mahallenin adının 'Yavuz Sultan Selim' olacağını açıkladı.

İstanbul, Küçükçekmece'deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği tarafından 'Sözümüz Kutsaldır' adı verilen Sonbahar Resitali düzenlendi. Etkinlik nedeniyle polis ekipleri bölgede önlem alırken, gelenler de aramadan geçirildi. Cemevindeki etkinliğe,

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem de katıldı. CHP'li Eren Erdem, burada yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı.



CHP'li Milletvekili Eren Erdem, İstanbul'un 3'ncü Köprüsü'ne de adı verilen Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'e hadsiz ifadelerle hakaret etti. Yavuz Sultan Selim'e dil uzatarak 'kanlı, zalim' diyen CHP'li Erdem, "Köprünün adını 'Pir Sultan Abdal Köprüsü' yapana kadar siyaseti bırakmayacağım" dedi.



BAŞKAN GÖKÇEK DÜĞMEYE BASTI

CHP'li Erdem'in skandal açıklamasına tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek düğmeye bastı. Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Başkan Gökçek, " Yavuz Sultan Selim benim atamdır. Ankara'da yeni kurulacak mahallenin adını Yavuz Sultan Selim Mahallesi koyacağız" dedi.