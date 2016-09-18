Hakkari şehitlerine veda

HAKKARİ merkeze bağlı Ağaçdibi Köyü bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada düşen askerler İstanbul, Çankırı ve Sivas'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Jandarma Uzman Erbaş Hakkı Doğan'ın son yolculuğuna uğurlandı



HAKKARİ'de PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Erbaş Hakkı Doğan gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.



.Şehit Jandarma Uzman Erbaş Hakkı Doğan için Pendik 15 temmuz Şehitler Camiinde cenaze töreni düzenlendi.Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin,İstanbul Emniyet müdürü Mustafa Çalışkan, 3. Ordu KomutanıKorgeneral Erdal Baysal, Pendik Belediye Balkanı Kenan Şahin,şehidin ailesi,yakınları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE LİDERLER ÇELENK YOLLADI



Şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken, kardeşi Burak Doğan Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek ağladı. Şehit askerin kardeşini törene katılan komutanlar ve arkadaşları teselli etti. Acılı anne Medine Doğan oğlu Burak'a sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türk Silahlı Kuvvetleri de çelenk yolladı. Cenaze namazın ardından Samandıra mezarlığına defnedildi.



Şehit Uzman Onbaşı, Çankırı'da gözyaşlarıyla uğurlandı



HAKKARİ merkeze bağlı Ağaçdibi Köyü bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada düşen 24 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Efe'nin cenazesi, memleketi Çankırı merkeze bağlı Alaçat Köyü'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

8 BİN KİŞİ KATILDI



Alaçat Köyü meydanında düzenlenen cenaze törenine, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çankırı Valisi Mesut Köse, AK Parti Çankırı milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, askerler, şehidin yakınları ve köylülerin aralarında bulunduğu yaklaşık 8 bin kişi katıldı.



Cenaze töreni öncesinde şehidin Türk bayrağına sarılı şehidin tabutu doğduğu evin önüne getirildi. Burada anne Ayşe, baba Mustafa, iki kardeşi ve yakınları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döküp, teröre lanet yağdırdı. Anne Ayşe Efe'nin, "Ben sana doyamadım yavrum, nasıl kıydılar sana" sözleri yürekleri dağladı.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE ŞEHİT AİLELERİYLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

Şehidin cenazesi daha sonra vatandaşların omuzları üzerinde tekbirlerle köy meydanına getirildi. Burada Çankırı Müftü Yardımcısı Uğur Demirel'in dua ettirip helallik almasının ardından ikindi namazından sonra cenaze namazı kılındı.



Şehit Hüseyin Efe'nin cenazesi, namazın ardından Alaçat Köyü mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Şehit uzman çavuş Adem Çelik, Sivas'ta toprağa verildi

TRABZON ŞEHİDİNİ UĞURLADI