İşte Meral Akşener’in kefil olduğu MHP’li avukatın şok konuşması

Sabah’ın 16 Eylül tarihli “Akşener’in ekibi FETÖ bağlantılı” başlıklı haberinden sonra MHP’den ihraç edilen Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazarak “beni destekleyen bu isimler FETÖ’cü değil Ülkücü” demişti. Bu isimlerden biri olan Ülkücü avukat İrfan Sönmez’in FETÖ’nün fanatik bir müridi olduğu ve teröristbaşını “Allah dostu” ilan ettiği ortaya çıktı.

AKŞENER, ERDOĞAN'A MEKTUP YAZIP KEFİL OLDU!

15 Temmuz FETÖ darbe girişimininden sonra bazı MHP'li isimler de gözaltına alınmıştı. Bu gözaltına alınan isimlerin ortak özelliği Meral Akşener'e yakın olmalarıydı. Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup yazarak başta Avukat İrfan Sönmez olmak üzere bu MHP'li isimlere kefil olduğunu ve kesinlikle FETÖ ile ilgilerinin olmadığını söylemişti.

İşte Meral Akşener'in kefil olduğu MHP'li avukat!

MHP'Lİ AVUKAT TERÖRİSTBAŞINA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Ancak arşivler Meral Akşener'i yalanıyor. Geçtiğimiz yıl Bugün TV'de firari FETÖ'cü Erkan Akkuş'un programına çıkan MHP'li Avukat İrfan Sönmez teröristbaşı Fetullah Gülen'e övgüler yağdırıyor. Hızını alamayan Sönmez, teröristbaşı Gülen'in İmam-ı Rabbani gibi bir Allah dostu olduğunu iddia ediyor. Sönmez'in hezeyanları bunlarla sınırlı değil.

AKŞENER’İN EKİBİ FETÖ BAĞLANTILI

FETÖ'nün müridlerinin "tertemiz ve nur gibi" insanlar olduğunu iddia eden Sönmez, bu insanlara terörist diyenleri de tehdit etmekten çekinmiyor. İşte Meral Akşener'in kefil olduğu MHP'li Avukat İrfan Sönmez'in teröristbaşı ve müridleri hakkındaki şok açıklamaları!

Kaynak: sabah.com.tr