Yıllar sonra orada ortaya çıktı...

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Tarık Akan'ın cenaze töreninde yer aldı.
Kansere yenik düşen ve 66 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Tarık Akan'ın cenaze törenine 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı.TARIK AKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Sezer, Akan'ın cenaze töreninin yapıldığı Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne gelirken salonda bulunanlar tarafından, "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganları ile karşılandı.
Ahmet Necdet Sezer törende Disk Başkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına oturdu.