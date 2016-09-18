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Yıllar sonra orada ortaya çıktı...

  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 15:09 Güncelleme Tarihi: 18.9.2016 15:37
Yıllar sonra orada ortaya çıktı...
Yıllar sonra orada ortaya çıktı...

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 'ın töreninde yer aldı.

Kansere yenik düşen ve 66 yaşında hayatını kaybeden sanatçı 'ın törenine 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı.

TARIK AKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Sezer, Akan'ın cenaze töreninin yapıldığı Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne gelirken salonda bulunanlar tarafından, "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganları ile karşılandı.

Ahmet Necdet Sezer törende Disk Başkanı ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına oturdu.