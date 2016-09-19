“15 Temmuz’da gaza bilincimizi gösterdik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimini canı pahasına engelleyen Türk milletinin gaza bilincini tüm dünyaya bir kez daha açıkça ilan ettiğini söyledi

Bugün 19 Eylül Gaziler Günü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazi unvanının verilmesinin 95'inci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj yayımladı. Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "Bu millet, gazi millettir. Bu vatan şehitlerin ve gazilerin bizlere emanetidir. Bu millet 15 Temmuz'daki darbe girişimini canı pahasına engellemesi ve iradesine sahip çıkmasıyla, gaza bilinci bir kez daha gösterdi. Medeniyetimizin en mümtaz vasıflarından olan gaza inancı, bize 1071'de Anadolu topraklarını verdiği gibi Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ülkemizin ve milletimizin ilelebet var olacağını dünyaya açıkça ilan etmiştir. Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."



MİLLETİN YUMRUĞU

Başbakan Binali Yıldırım mesajında, "Gazilere hassasiyet göstermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise "Tehditler karşısında kendilerini siper ederek mücadele eden gazilerimize borçluyuz. Gazilere şükranlarımı iletiyorum" dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da "Millet demir yumruğuyla 15 Temmuz'daki ihanet girişimini ve aralarında işbirliği yapan bütün terör şebekelerinin hain saldırılarını ezdi. Şehitliğe niyet eden ve gazilik rütbesine yükselen kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı.