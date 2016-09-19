Çakıroğlu hakkında yeniden yakalama kararı

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde savcılık tarafından serbest bırakılan Abdullah Çakıroğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek" suçlamasıyla yeniden yakalama kararı çıkarıldı

Maslak'ta bir otobüste yolculuk yapan Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan 35 yaşındaki şüpheli Abdullah Çakıroğlu bugün çıkarıldığı İstanbul Anadolu Adliyesi'nde savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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YENİDEN YAKALAMA KARARI!



Çakıroğlu hakkında Nöbetçi savcılık talimatı ile "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek" suçlamasıyla tekrar yakalama kararı çıkartıldı.

GÖZALTINA ALINDI



Çakıroğlu hakkında İstanbul Anadolu Başsavcısı Fehmi Tosun'un talimatıyla "Halkı kin ve nefrete teşvik etmek" ve "Bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale etmek" suçlamasıyla ile tekrar yakalama kararı çıkartıldı. Kararın kendilerine ulaşmasının ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, Abdullah Çakıroğlu'nu Çekmeköy'deki evinde yakalayarak gözaltına aldı.

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