Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'li yetkililere soracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, ABD'nin Suriye'de rejim askerlerini vurması ile ilgili ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyu ABD'li yetkililere soracağız dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Program kapsamında 20 Eylül günü BM Genel Kuruluna hitap edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulda Suriye ve mülteci sorununun yanı sıra 15 Temmuz darbe girişimi ile iligli konulara değineceğini açıkladı.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

Sayın Veysi Kaynak, Bekir Bozdağ, Fatma Betül Sayan, Ömer Çelik, Mevlüt Çavuşoğlu, Nihat Zeybekci, Berat Albayrak ve milletvekillerimiz eşlik ediyor.

Türkiye bir taraftan 15 Temmuz darbe girişiminin yaralarını sararken bir taraftan Fırat Kalkanı operasyonunu yürütüyor. Sınırlarımızda da FETÖ, DAEŞ ve uzantılarına karşı başarılı operasyonlar yapıyoruz.

İnşallah terörle ve terör örgütleriyle mücadelemiz yeni boyutlar kazanarak devam edecek.

15 Temmuz darbe girişimi gözlerin bir kez daha Türkiye'ye çevrilmesine neden olmuştur. FETÖ'nün tüm dünya kamuoyuna düzgün şekilde anlatılması gerekmektedir. Her tarafta bu örgütün inine girmeyi sürdüreceğiz.

"FETÖ'nün tüm dünya kamuoyuna düzgün şekilde anlatılması gerekmektedir"

FETÖ'NÜN İNİNE GİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

FETÖ'nün tüm dünya kamuoyuna düzgün şekilde anlatılması gerekmektedir. Her tarafta bu örgütün inine girmeyi sürdüreceğiz. Bu saatten sonra dünyanın hiçbir ülkesi FETÖ için güvenli bir sığınak değildir ve olmayacaktır.

GÜVENLİ BÖLGE

20 Eylül'de liderler zirvesi var. Sayın Obama tarafından düzenlenecek zirvede mülteci krizi ele alınacak. Fırat Kalkanı harekatının mülteci krizinin azaltılmasına yaptığı katkıyı da liderlerle paylaşacağım. Güvenli bölge, terörden arındırılmış bölge talebini bir kez daha dile getireceğim. Toplamda 5000 kilometlekarelik bir alanı güvenli bölge noktasında değerlendirebiliriz.

"Her tarafta örgütün inine girmeyi sürdüreceğiz"

SURİYE KRİZİ BM İÇİN UTANÇ KAYNAĞIDIR

Artık şu gerçeği tüm dünyanın idrak ettiğine veya edeceğine inanıyorum. Suriye sorunu sadece Suriyelilerin veya Suriye'ye komşu birkaç ülkenin meselesi değildir. Bu kriz sonuçları, diğer bölgelere yansımaları itibarıyla küresel bir boyut kazanmıştır. Suriye krizini meşruiyet ve adalet temelinde çözüme kavuşturma noktasında kaybedilen her saniye, her dakika Birleşmiş Milletler için utanç kaynağıdır.

"Suriye krizi BM için utanç kaynağıdır"

SORU - CEVAP

ABD'NİN SURİYE ASKERLERİNİ VURMASI

Bu konuyla ilgili olarak ABD'li yetkililerin açıklaması bir yanlış tespit, yanlışlık oldu yönünde. Gittiğimizde ABD'li yetkililere bu durumu soracağız.

ABD'nin Suriye askerlerini vurması

PYD BİNALARINA ABD BAYRAĞI ASILMASI

Münbiç denilen yer Araplara ait, PYD'ye ait gibi göstermek istiyorlar. Terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz.

FIRAT KALKANI OPERASYONU! 15 GÜNDE BİTTİ

Operasyon 3-4 ay sürer dediler, 15 günde iş bitti. Ne oldu? 'Şimdi haklıymışsınız' diyorlar. Haklı olmak bir şey getirmiyor. Şimdi de bize diyorlar ki El Bab'a kadar neden iniyorsunuz? Biz dedik ki bölgeyi sınırlarımız için tehdit olmaktan çıkaracağız! Bu bölgeyi en iyi tanıyan biziz. NATO'da birlikteyiz, stratejik ortaklığımız var. Burada bizi dinleyin. El ele verelim. Buradaki pisliği temizleyelim.

"Terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz"

'DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİ FETÖ İÇİN GÜVENLİ SIĞINAK DEĞİLDİR'