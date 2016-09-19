Ders kitaplarına FETÖ ayarı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm okullarda ders kitapları, yardımcı kaynak kitaplarla, okul ve sınıf kütüphanelerindeki öykü, roman gibi kitaplardan FETÖ bağlantılı yayınevlerinde basılanların toplatılmasını istemesinin ardından bazı derslerin kitapları gönderilmedi.

Yeni eğitim ve öğretim yılına birçok öğrenci, bazı ders kitaplarından eksik başladı. FETÖ'ye ait veya bu örgütle ilişkili yayınevlerinde basılan kitapların toplatılması ve imhası yönünde eylül ayı başında Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatı üzerine tüm okullarda harekete geçilmişti. Ders kitapları başta olmak üzere yardımcı kaynak kitaplarla, okul ve sınıf kütüphanelerinde okulların açılmasıyla birlikte öğretmenler tarafından FETÖ ile bağlantılı yayınevlerinin listesine göre kitaplar tek tek ayrıştırılıyor.

Bakanlığın ilkokul, ortaokul, imam hatip gibi okullara gönderdiği listelerde birçok sınıfa ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed'in Hayatı, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Coğrafya, Kuran-ı Kerim, Sanat Tarihi, İngilizce, Demokrasi ve İnsan Hakları, SporYönetimi ve Organizasyonu, Sosyoloji, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Spor ve Beslenme, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, İşletme, Diksiyon ve Hitabet, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Üç Boyutlu Sanat Atölye gibi çeşitli sınıflara ait dersler bulunuyor. Ayrıca 29 yayınevinden basılmış öykü, hikaye, roman gibi okul ve sınıf kütüphanelerindeki kitaplar da toplatılıyor. Aralarında Sızıntı, Aksiyon gibi dergilerin bulunduğu 15 dergi de imha edilecekler listesinde.

Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir, okullarda FETÖ'ye ait dokümanların toplatıldığını belirtti. Veli Demir, Ak Parti iktidarı döneminde Milli Eğitim Yayınevi'nin çökertildiğini, ders ve yardımcı kaynak kitapların neredeyse tamamının FETÖ'cü yayınevleri tarafından basıldığını kaydetti. 14 yıldan bu yana örgütün tüm kitaplarının resmi kitap haline getirildiği ve yerel yöneticilerin de bu yardımcı kitapların satılması için katkılar verdiğini anlatan Veli Demir, "14 yıldır kurumsallaştılar ve şimdi pat diye kesmeleri de çok zor. Hem ders kitaplarının büyük bölümü hem de yardımcı kitapların tamamına yakını FETÖ'ye yakın basımevlerinden geldi. Hala da onların eklentileri devam ediyor. Doğrudur, şu anda okullarda hala bu kitaplar ayıklanmaya çalışılıyor. Çünkü hemen bitirmeleri mümkün değil" diye konuştu.

Milli Eğitim Basımevi'nin atıl bekletilerek 14 yıldır FETÖ'cü basımevlerinin bu işleri yaptığını anlatan Veli Demir, şöyle konuştu: "Terör örgütünün basımevlerine para aktarmak adına onların basımevinden alındı. Şu anda oradan ayıklamaya çalışıyorlar ama çok kolay değil. Çünkü 14 yıldır oraya girmiş durumdalar. Ayrıca okullardaki kitaplıklar da bu yüzden yüzde 70'e yakın boşalmış durumda. 14 yıldır doldurdular şimdi boşaltmaya çalışıyorlar. Ders kitapları ve okul kütüphanelerine giden kitaplarçocuk seviyesine uygun olması lazımken bu tür denetimlerin hiçbiri yapılmadı. Pedagojik gerçekliklere, bilimsel, laik, demokratik ilkelerin hiçbirine bakılmadı. Şimdi de tersten temizlemeye çalışıyorlar. Bunu yaparken komisyon aracılığıyla yapmak lazım. Gelişigüzel kütüphaneleri boşaltmaların uygun olmadığını düşünüyoruz."

AYIKLAMA SÜRÜYOR

Eylül ayının ilk haftasında öğretmenlere seminerlerle bu olayın tebliğ edildiğini belirten Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Mehmet Balık ise, FETÖ'ye yakın matbaalarda basılan ya da komisyon üyeleri onların olduğu ders kitapları, öykü, hikaye, roman, yardımcı kaynak kitapların okullardan toplatılması ve imha edilmesinin istendiğini anlattı. Balık, "Okul ve sınıf kütüphanelerinde FETÖ'ye yakın yayınevlerinde basılan hiçbir kitabın bulunmaması yönünde de yazılı emir verildi. Şu an okullara dağıtılan ders kitaplarından bunlarla ilgili kitaplar ayıklanıyor ve bununla ilgili birçok dersin kitapları da eksik. Acilen o kitapların basılması gerekiyor" dedi.

Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk de gönderilen kitaplarda, ortaokullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri ve Türkçe yardımcı kitaplarının olmadığını söyledi.