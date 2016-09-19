Elazığ’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alacakaya ilçesi Sorin mezrası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Taşpınar yönetimindeki 06 AZ 7667 plakalı otomobil, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Ahmet Taşpınar olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Aslı ile oğlu Mehmet Taşpınar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

