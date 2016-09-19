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’da feci : 1 ölü, 2 yaralı

  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 20:16
Elazığ’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Elazığ’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

’da meydana gelen trafik sında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

, Alacakaya ilçesi Sorin mezrası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Taşpınar yönetimindeki 06 AZ 7667 plakalı , virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Ahmet Taşpınar olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Aslı ile oğlu Mehmet Taşpınar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.