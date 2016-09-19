ARKADAŞINA GÖNDER FETÖ'nün Kırgızistan imamı yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

FETÖ'nün imamı yakalandı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 18:43 Güncelleme Tarihi: 19.9.2016 18:47
FETÖ'nün Kırgızistan imamı yakalandı
FETÖ'nün Kırgızistan imamı yakalandı

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen ve aralarında örgütün sözde "il imamı", "Kozlu ilçe imamı", " imamı" ile "köy sorumlularından" oluşan 12 kişiden 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla, bir kişi de savcılıkça serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Komutanlığı ekiplerince soruşturma kapsamında gözaltına alınan, sözde "il imamı" F.S, "Kozlu ilçe imamı" N.K, " imamı" A.A. ile "köy sorumlularının" aralarında bulunduğu 12 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

KURUM KURUM, İL İL FETÖ OPERASYONUNUN BİLANÇOSU!

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından bir kişi savcılıkça serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen örgütün sözde "il imamı" F.S, "Kozlu ilçe imamı" N.K, "Kırgızistan imamı" A.A. ile "köy sorumlularının" aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.