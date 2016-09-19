FETÖ'nün Kırgızistan imamı yakalandı

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen ve aralarında örgütün sözde "il imamı", "Kozlu ilçe imamı", "Kırgızistan imamı" ile "köy sorumlularından" oluşan 12 kişiden 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla, bir kişi de savcılıkça serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince soruşturma kapsamında gözaltına alınan, sözde "il imamı" F.S, "Kozlu ilçe imamı" N.K, "Kırgızistan imamı" A.A. ile "köy sorumlularının" aralarında bulunduğu 12 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

KURUM KURUM, İL İL FETÖ OPERASYONUNUN BİLANÇOSU!

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından bir kişi savcılıkça serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen örgütün sözde "il imamı" F.S, "Kozlu ilçe imamı" N.K, "Kırgızistan imamı" A.A. ile "köy sorumlularının" aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.