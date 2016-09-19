FETÖ’ye dair belgeleri imha etmeye çalıştılar

15 Temmuz sonrasında, Marmara Sanayici İşadamları Derneği’ndeki FETÖ ile ilgili belgeleri imha etmeye çalışan dernek yöneticisi için dava açıldı

15 Temmuz sonrası emniyet tarafından açılan ihbar hatlarına, kısa süre önce ilginç bir ihbar geldi. Arayan vatandaş, "Giyimkent İş Merkezi'ndeki bir adreste, çöpe atılmış binlerce evrak ve kartvizit var. Kartların üzerinde din ile ilgili, evraklarda ise FETÖ ile ilgili yazılar yazılıyor" şeklinde bildirimde bulundu. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri geldi. İncelenen güvenlik kameralarında, söz konusu belgelerin, iş merkezinin 4. katında faaliyet gösteren ve FETÖ'ye ile bağlantısı belirlenen Marmara Sanayici İşadamları Derneği'den (MARİFED) çıktığı tespit edildi.



ASKERİ DOKÜMANLAR ÇIKTI

Evrakların üzerinde dernekle ilgili bir çok yazışma olduğu, askeri yazışmaların yer aldığı bir çok yırtık doküman ve "Himmet" adı altında bir çok kartvizit olduğu belirlendi. Dernekte, Fetullah Gülen'e ait yasaklı kitaplar da bulundu. İş yerinin mülk sahibi Metin Çadır'ın ifadesine başvuruldu. Çadır, işyerinin çok eskiden Ahmet Onural ismiyle kiralandığını anlattı. Polis tarafından güvenlik kameraları incelendi ve evrakları çıkartan kişinin Ahmet Onural olduğu tespit edildi. 31 yaşındaki Onural da olay günü derneğe gelerek evrakları imha etmeye çalıştığını itiraf etti.



10 YIL HAPİS İSTENİYOR

Savcılık yürüttüğü soruşturma sonunda, TUSKON'un alt yapılanmalarından olan MARİFED'e bağlı bir dernekte aktif şekilde FETÖ için çalıştığı belirlenen Onural hakkında iddianame hazırlandı. Ahmet Onural için 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.