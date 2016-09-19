Kanı yerde kalmadı

AK Partili Ahmet Budak’a yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri öldürüldü. Operasyonlarda 11 terörist etkisiz hale getirilirken, Çukurca’da öldürülen terörist sayısı 209 oldu

Hakkâri Şemdinli'de yürütülen operasyonda PKK'lı iki kadın teröristin, kullandıkları iki Kalaşnikof tüfekle ölü olarak ele geçirildiği bildirildi. Kadın teröristlerden birinin, geçen hafta Şemdinli'de öldürülen AK Partili Ahmet Budak'a düzenlenen saldırıda yer alan teröristler arasında olduğu belirlendi. Budak, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti Hakkâri 1. sıra adayı olmuştu. Teröristlerin hedefi olan Budak, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.



209 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Hakkâri Çukurca'da da 3 terörist öldürüldü. Çukurca'daki operasyonlarda 1 haftada öldürülen terörist sayısı 209 oldu. Şırnak Irak sınırında da örgüte darbe vuruldu. Irak tarafındaki Kesta köyünün batısında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlerden en az 3'ü öldürüldü. Bingöl Genç'te tren raylarına bombalı saldırı düzenleyen teröristlerden de 3'ü etkisiz hale getirildi. Çatışmada 2 korucu da yaralandı.



ÇNRA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Han Tepe ve Seni Tepe'ye yakın bölgede, teröristlere ait çok namlulu roketatar (ÇNRA) ve buna ait roketler bulundu. Bölücü terör örgütünün kullandığı 107 mm ÇNRA'nın menşei araştırılıyor. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kadiköy, Adaklı, Bulaklı köyleri ile Kalemli, Mamak, Bakırlı mahalleleri ve Dağdibi mezrasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. Bölgede teröristlere yönelik operasyonların başladığı öğrenildi.



DİYARBAKIR'IN KULELERİ F-16'LAR İÇİN TIRAŞLANIYOR

Diyarbakır'da, 1998'de alınan ruhsatla yapılmaya başlanan ve 2003'te "uçuş mania kriterlerinde uçuşlar için risk taşıdığı" gerekçesiyle yapımı durdurularak ruhsatı iptal edilen 22 katlı ikiz kuleler, mahkeme kararı ile tıraşlanmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açtığı ihaleyi alan firma, dev vinçlerle binayı üstten parçalar halinde yıkmaya başlarken, ihale bedelinin ilk etapta belediye tarafından ödeneceği belirtildi.