Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak, Gürcistan'da!

Gürcistan Genelkurmay Başkanı Vakhtang Kapanadze, dost ve stratejik ortak olan Türkiye ile Gürcistan'ın, uluslararası teröre karşı omuz omuza mücadele verdiğini belirtti. Resmi temaslarda bulunmak üzere Tiflis'e gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Gürcistan Genelkurmay Başkanı Kapanadze ile görüştü. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Gürcistan Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, görüşmede askeri işbirlikleri, eğitim ve terörle ortak mücadele gibi konular ele alındı.

Toplantının ardından konuşan Kapanadze, Orgeneral Çolak'ın söz konusu ziyaretinin iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin ne kadar güçlü olduğunu kanıtladığını söyledi.

"Biz dost ve stratejik ortak olan iki ülkeyiz. Ayrıca biz uluslararası teröre karşı omuz omuza mücadele ediyoruz. Türk askerinin Gürcü askerine destek vermesi son derece önemli." ifadelerini kullanan Kapanadze, Türkiye'nin, Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu sürecine verdiği somut desteği bu ziyaretle de ortaya koyduğunu dile getirdi.

Orgeneral Çolak, Kapanadze ile görüşmesinin ardından Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ile de bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıdan sonra Çolak, Tiflis'ten ayrıldı.