Koridor oyunu

ABD, önceki gün Suriye'nin Deyrezzor kentinde Esad rejimi güçlerinin üssünü vurdu. 4 hava saldırısıyla yapılan bombardımanda 68 rejim askeri öldü, 100'ün üzerinde asker yaralandı. 2 yıldır DAEŞ'in kuşatma altında tuttuğu rejim bölgesine yönelik saldırı, PYD'nin de koridor hattı üzerinde olduğu için, "ABD, YPG koridoru için Deyrezzor'u vurdu" değerlendirmesine neden oldu.



ÖRGÜTE ALAN AÇIYOR

Terör örgütü PYD/YPG'nin Menbiç'ten batıya ilerleyememesi üzerine ABD devreye girdi. Suriye ordusunun Deyrezzor'daki mevzilerinin vurulmasıyla YPG'nin daha güneyden terör koridorunu gerçekleştirmek için harekete geçebileceği belirtiliyor. ABD'nin de bu bölgede Esad güçlerini vurarak, YPG'yi daha güneye yönlendirmeye çalışabileceğine dikkat çekiliyor. YPG terör örgütünün daha güneye indikten sonra da Rakka'ya doğru ilerleyeceği belirtildi.







ÖSO'YU BÖLME TAKTİĞİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) da El Bab'a ilerliyor. Bazı ABD'li askerlerin Çobanbey'e gelerek ÖSO'ya "Bizim koordinasyonumuzda Bab'a ilerleyin. Koordinatları biz verelim" teklifi yaptığı öğrenildi. Ancak ABD'liler tepkiyle karşılandı. Bazı ÖSO kuvvetlerinin ise ABD ile çalışmak istediği öğrenildi. Fırat Kalkanı operasyonunun 26. gününde TSK 37 DAEŞ hedefine 142 atış gerçekleştirirken, çatışmalarda 7 ÖSO üyesinin şehit olduğu belirtildi.



O BAYRAK HâLâ İNMEDİ

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'nin gümrük binasının üstüne astığı ABD bayrağı yerinde duruyor. Daha önce terör örgütü PKK/PYD'nin çok sayıda militanının bulunduğu binaya asılan ABD bayraklarından 3'ü önceki gün indirilmişti. Suriye'de 2 Eylül'de Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesinde terör örgütü PKK/ PYD'nin çok sayıda militanının bulunduğu Rafi köyünde de çevreye ABD bayrakları asılmıştı. Bölgedeki yerel kaynaklar, teröristlerin ABD bayrağını "kalkan" olarak kullandığını belirtmişti.



