TUSKON'da 9 şüpheliye yakalama kararı!

TUSKON operasyonunda serbest bırakılan ve sonradan hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ şüphelisi işadamı sayısının 9'a yükseldiği öğrenildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin yürütülen operasyonda terör örgütünün işadamları derneği TUSKON'a yönelik operasyonda 200'ü aşkın şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 82'si gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 17'si savcılıktan serbest bırakılırken 65 işadamı tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

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Üç ayrı Sulh Ceza Hakimliği'nde gerçekleştirilen sorgu sonucu 27 şühpeli tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 38 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından serbest kalan 38 şüphelinin durumuna ilişkin yapılan itiraz üzerine aralarında ünlü baklavacı Nejat Güllü'nün de bulunduğu 9 kişi hakkında yakalama kararı verildiği belirlendi.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 3, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 4 ve İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin ise 2 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardığı belirlendi. Cahit Durmaz ile Özlem Rukiye Kartal Üçüncü'nün yakalanarak tutuklandıkları öğrenildi. Böylece dosyada tutuklu sayısının 29'a çıktığı belirlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheliye yönelik arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.