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260 öğretmen meslekten ihraç edildi!

  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 18:50
260 öğretmen meslekten ihraç edildi!
260 öğretmen meslekten ihraç edildi!

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 260 öğretmenin meslekten ihraç edildiğini 100 öğretmenin ise açığa alındığını söyledi.

girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çok sayıda öğretmen hakkında işlem yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, "Sivas'ta FETÖ soruşturması kapsamında yaklaşık 400 öğretmen hakkında yasal işlem yaptık. FETÖ mensubu 260 öğretmeni meslekten ihraç etti. Yaklaşık 100 öğretmeni de açığa aldık" dedi.
Altınsoy, emniyet müdürlüğünün verdiği istihbarat bilgileri neticesinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.