260 öğretmen meslekten ihraç edildi!

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 260 öğretmenin meslekten ihraç edildiğini 100 öğretmenin ise açığa alındığını söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çok sayıda öğretmen hakkında işlem yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, "Sivas'ta FETÖ soruşturması kapsamında yaklaşık 400 öğretmen hakkında yasal işlem yaptık. FETÖ mensubu 260 öğretmeni meslekten ihraç etti. Yaklaşık 100 öğretmeni de açığa aldık" dedi.

Altınsoy, emniyet müdürlüğünün verdiği istihbarat bilgileri neticesinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.



