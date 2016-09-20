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45 ODTÜ öğrencisine hapis cezası

  • AA
  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 15:15 Güncelleme Tarihi: 20.9.2016 15:16
45 ODTÜ öğrencisine hapis cezası
45 ODTÜ öğrencisine hapis cezası

Cumhurbaşkanı 'ın başbakanlığı döneminde katıldığı Göktürk-2 uydusunun fırlatılması töreni sırasında, ODTÜ'de çıkan olaylarla ilgili 45 öğrenci 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

ODTÜ'de Aralık 2012'de çıkan olaylar üzerine 45 öğrenci hakkında açılan dava karara bağlandı. 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanıkların avukatları katıldı. Duruşmada sanık avukatları müvekkillerinin suç işlemediklerini belirterek, beraat taleplerinde bulundu.

Sanık avukatlarından üçü, müvekkilleri hakkında ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isterken, diğerleri bunu talep etmediklerini söyledi. Hakim Avni Mis, beyanları dinledikten sonra sanıkların tamamının "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet" ve "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından 10'ar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiğini açıkladı. Mis, sanıklardan üçüne verdiği cezaya ilişkin hükmün açıklanmasını geri bıraktı.