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6 FETÖ'cü tutuklandı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 09:06
6 FETÖ'cü tutuklandı
6 FETÖ'cü tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 6 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Alaettin Ö., Adem A., Abdulkerim Ü., Mehmet T. Ü., Şener Ç. ve Harun Ç. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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