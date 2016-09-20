6 FETÖ'cü tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 6 kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Alaettin Ö., Adem A., Abdulkerim Ü., Mehmet T. Ü., Şener Ç. ve Harun Ç. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.FETÖ’NÜN SÖZDE KOMİSER SORUMLUSU TUTUKLANDI! FETÖ'CÜLERİN 15 TEMMUZ SONRASI YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI