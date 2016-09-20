Bayram Bozkurt'un eşi de yakalandı

Erzincan'da 2009 yılında, "İrtica ile Mücadele Eylem Planı"nı uygulamaya koydukları iddiasıyla dönemin Erzincan Başsavcısı Cihaner ile eski 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında açılan, geçen yıl beraatle sonuçlanan davada gizli tanık olarak ifade verdiği öne sürülen eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt'un eşi İzmir'de gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bazı tanık ifadelerinde adı geçen H. Bozkurt, polislerden kaçarken ayağını kıran ve Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren eski İliç Savcısı olan eşi Bayram Bozkurt'u ziyaret etmek istediği sırada gözaltına alındı.

TERÖRLE MÜCADELEDE SORGUYA ALINDI

Tanık ifadelerinin yanı sıra kimliğini değiştirerek yurt dışına çıkış yaptığı iddia edilen Sağlık Bakanlığında görevli H. Bozkurt, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. İzmir İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, Erzincan'daki soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Bayram Bozkurt'un Bornova ilçesinde bir evde saklandığını tespit etmiş, 5 Eylül'de operasyon düzenlemişti. Polislerden kaçmak isteyen Bozkurt, demir parmaklıklar üzerinden atlamaya çalışırken ayağını kırmış, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

GİZLİ TANIK OLDUĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Bozkurt'un, 2009 yılında dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ile eski 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın, "Ergenekon terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik ve tehdit" suçlamasıyla yargılandığı, geçen yıl beraatle sonuçlanan davada "Efe" kod adıyla ifade veren gizli tanık olduğu iddia edilmişti. Konuya ilişkin Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Şubat 2016 tarihinde gözaltına alınan Bozkurt, "yalancı gizli tanıklık yapmak ve hürriyeti tehdit" suçlarından sevk edildiği adliyede, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ESKİ SAVCI BOZKURT BÖYLE YAKALANDI!