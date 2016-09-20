Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Genel Görüşmeleri için geldiği New York'ta, ABD'deki bazı düşünce kuruluşlarının temsilcileri ve medya mensuplarıyla bir araya geldi.

SETA Vakfı tarafından düzenlenen yemeğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç katıldı.

Ayrıca yemekte, eski ABD Ulusal Güvenli·k Danışman Yardımcısı ve ABD'nin eski· Irak ve Türki·ye Büyükelçi·si· James Jeffrey, BM Mülteci· Yüksek Komi·seri· Başdanışmanı Eli·zabeth Ferri·s, Savaş Çalışmaları Ensti·tüsü Kurucusu ve Başkanı Ki·mberly Kagan, eski· ABD Dışi·şleri· Bakan Yardımcısı Mark Ki·mmi·tt, ABD'nin eski· BM Dai·mi· Temsi·lci·si· ve Irak ve Afgani·stan Büyükelçi·si· Zalmay Khali·lzad, Washi·ngton Post gazetesi·ni·n ulusal güvenli·k muhabi·ri· Adam Entous, Ortadoğu Ensti·tüsü Başkanı, ABD'nin eski· Paki·stan Büyükelçi·si· ve eski· BM Mülteci·ler Yüksek Komi·serli·ği· Başkan Yardımcısı Wendy Chamberli·n, Kri·ti·k Tehdi·tler Projesi· Di·rektörü Fred Kagan, El Cezire Ameri·ka Kıtası Di·rektörü Amjad Atallah, Ortadoğu Si·yaset Konseyi· Di·rektörü Thomas Mattai·r, Forei·gn Affai·rs dergi·si· edi·törü Gi·deon Rose, Columbi·a Üni·versi·tesi· eski· Türki·ye Çalışmaları Ensi·tüsü Başkanı Davi·d Cuthell, CSIS Kıdemli· Başkan Yardımcısı ve Avrupa Programı Di·rektörü, eski· ABD Dışi·şleri· Bakan Yardımcısı Heather Conley, Doğu-Batı Ensti·tüsü Kıdemli· Yöneti·ci·si· Wi·lli·am J. Parker, eski Uluslararası Strateji· Çalışmalar Merkezi· Başkanı Steven Si·mon, Wall Street Journal edi·törü Matthew Rose yer aldı.