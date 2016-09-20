"ABD, FETÖ liderini tutuklamalı bize iade etmeli. Gülen'in uluslararası aktiviteleri yasaklanmalı"

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Reuters'a konuştu. FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklamalarda da bulunan Erdoğan, "ABD, FETÖ liderini tutuklamalı bize iade etmeli. Gülen'in uluslararası aktiviteleri yasaklanmalı" dedi.

Türkiye'deki OHAL ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "OHAL süresi Meclis kararıyla uzatılabilir" dedi.

Erdoğan, sığınmacı anlaşmasıyla ilgili olarak da AB'nin üzerine düşeni yapmadığını belirtti.

"Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli" diyen Erdoğan, "Esed, herhangi bir geçiş hükümetinin parçası olamaz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Reuters'a konuştu