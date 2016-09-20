Doğum gününde şehit oldu

Kars'ta terör örgütü PKK militanlarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Ece'nin Elbistan'daki babaevinde acı var

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Ahmet Ece'nin Elbistan'daki babaevinde hüzün var.

Şehit Ece'nin Elbistan ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki babaevine giden Elbistan Kaymakam Vekili Ekinözü Kaymakamı Cüneyt Caner, İlçeJandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz ve Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, acı haberi aileye verdi.

Oğlunun şehit olduğunu öğrenince fenalık geçiren anne Nihar Ece, "Oğlumun bugün doğum günüydü. Fidanıma kıydılar." diyerek ağıt yaktı. Acılı anneyi şehidin yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babası Hakkı Ece ile çocuklarını da Kaymakam Caner ve yakınları tarafından teskin edildi.

Bir yıl önce Neslihan Pak Ece ile evlenen Ahmet Ece'nin 5 kardeşinin bulunduğu, mesleğe ise 2 yıl önce başladığı belirtildi.

Şehidin yarın Elbistan ilçesinde düzenlecek törenin ardından defnedilmesi bekleniyor.