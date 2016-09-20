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- Karayolunda uzaktan kumandalı

  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 15:15
Erzincan- Erzurum Karayolunda uzaktan kumandalı patlama
Erzincan- Erzurum Karayolunda uzaktan kumandalı patlama

'ın Üzümlü ilçesinde, jandarmanın uygulama yaptığı nokta yakınına teröristlerce yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu zırhlı bir araçta hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, terör saldırısı saat 11.15 sıralarında - karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Teröristler, daha önceden jandarmanın yol uygulaması yaptığı bölgeye yakın bir yerden geçen tahliye borusuna el yapımı bomba yerleştirdi. Jandarmaların güvenlik kontrolüne başladıktan sonra uzaktan kumanda ile el yapımı bomba patlatıldı. da can kaybı olmadı. 4 şeritli asfalt karayolunun 2 şeridindeki patlamayla birlikte ağır, zırhlı araçta ise hafif hasar meydana geldi. Patlama nedeniyle Erzincan- Erzurum karayolunda ulaşım 45 dakika süreyle durdurulduktan sonra yeniden başlatıldı.

Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.