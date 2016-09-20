FETÖ 5 yaşındaki çocuk üzerinden milyonlarca lira transfer etmiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan öğretmen Nilgün K'nin, 5 yaşındaki kızı adına açtığı hesap üzerinden, Tokyo'dan New York'a kadar birçok ülkedeki hesaplara milyonlarca lira para transfer ettiği saptandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nun Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmakapsamında tutuklananlardan elde edilen bilgiler üzerinden yeni veri ve kişilere ulaşılıyor.

Tutuklanan eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdür Yardımcısı Bayram Çiftçi'nin telefonunda bulunduğu belirtilen "ByLock" isimli programdan Çiftçi'nin "cemaat abisi" olduğu savunulan Erdem K. ismine ulaştı.

28 KEZ PARA TRANSFERİ YAPILMIŞ

Erdem K'nin 5 aylık hamile eşi Nilgün K, 17 bavulla yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandı. Tutuklamaya sevk edilen Nilgün K, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çifte yönelik incelemeler sonucunda, Nilgün K'nin, 5 yaşındaki kızı B.G.K. adına açtığı banka hesabı üzerinden, New York, Oslo, Frankfurt, Tokyo, Kopenhag, Milano, Düsseldorf, Londra ve Montreal gibi dünyanın değişik şehirlerindeki banka hesaplarına, 28 defada, milyonları bulan para transferi yaptığı saptandı.

Savcılık, Nilgün K'nin serbest bırakılmasına itirazda bulundu. Erdem K'nin gözaltındaki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Bayram Çiftçi, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek, itiraflarda bulunmuştu. Meslek hayatı boyunca "cemaat imamları" ile görüştüğünü, darbe gecesine kadar da görüşmelerinin sürdüğünü kabul eden Çiftçi, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini kaydetmişti.