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FETÖ'nün ' Bölge Sorumlusu' tutuklandı!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 18:51 Güncelleme Tarihi: 20.9.2016 19:40
FETÖ'nün 'Ordu Bölge Sorumlusu' tutuklandı!
FETÖ'nün 'Ordu Bölge Sorumlusu' tutuklandı!

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan örgütün sözde " Bölge Sorumlusu" tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan örgütün sözde " Bölge Sorumlusu" tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Isparta merkezli 23 ilde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde gözaltı işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve kriptolu mesajlaşma sistemi "ByLock" kullandığı tespit edilen S.A, Ordu'da gözaltına alındı.

Isparta'ya getirilen ve örgütün sözde "Ordu Bölge Sorumlusu" olduğu belirtilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.